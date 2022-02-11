شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز نقل الأعضاء من جسد متوفى إلى مريض آخر؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 5 لسنة 2021 ، حول تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على اشتراطات محددة لتقنين عمليات زع الأعضاء، بما يكفل عدم تحول هذه العمليات الى تجارة الأعضاء، التي يتم خلالها نقل الأعضاء مقابل الحصول على منفعة مادية، الأمر الذى يهدد سلامة المواطن الفقير الذى يضطر لتعريض حياته للخطر، مقابل المال.

ومن الأمور التي حسمها القانون نقل الأعضاء من المتوفى لإنقاذ حياة مريض، على النحو الاتى:

1.يجوز في حالة المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده.

2. يسمح بزرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين.

3. يشترط لإجراء ذلك أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة.

4. لابد ان تكون تلك الوصية مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.