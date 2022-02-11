شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب فى أسبوع.. الموافقة على قانون المنشآت الفندقية ورفض تعديل التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، التي عُقدت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعماً لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية، ووافق في المجموع على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري "لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمي"، ومشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستحداث شهادة معتمــدة –البورد المصري- لجميع خريجي القطاع الصحي"، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة قادمة.

ورفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على العمل فريق واخد أغلبية ومعارضة من أجل الوطن، قائلا:" "أغلبية ومعارضة" نعمل جميعاً كفريق واحد من أجل مصرنا الحبيبة في إطار منظومة تشريعية من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

كما فوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (17) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، وأحل (30) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ورئيس مجلس النواب للمنتخب الوطني لكرة القدم:" لقد نلتم احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية على ما قدمتموه من أداء رائع ببطولة كأس الأمم الأفريقية اتسم بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر".

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أكد خلالها: "أن هذا المنصب تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها".

وأحال المجلس اتفاقيتين دوليتين، و(5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من فبراير 2022.