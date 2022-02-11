شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية تنتهي دون نتيجة ملموسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكت موسكو من فشل الوسطاء في الضغط على كييف بعد انتهاء أحدث جولات محادثات الأزمة المتعلقة بالصراع الأوكراني الممتد لسنوات دون أي نتيجة ملموسة.

والتقى ممثلون من أوكرانيا وروسيا في برلين يوم الخميس في جولة ثانية ضمن إطار ما يسمى صيغة نورماندي، بوساطة مسؤولين فرنسيين وألمان.

وقال المفاوض الروسي دميتري كوزاك بعد تسع ساعات من المحادثات إن الوسطاء يدعمون خطة السلام لكن "مع أسفنا" فإنهم لا يضغطون على الحكومة الأوكرانية للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق مينسك.

وتابع كوزاك "لم يكن من الممكن تجاوز الخلافات في الرأي"، مضيفا أن الجانب الأوكراني فسر خطة السلام بشكل مختلف عن تفسير الجانب الروسي.

وانتقد كوزاك الحكومة الأوكرانية مجددا لرفضها الدخول في حوار مع القادة الانفصاليين في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، وقال إن تنفيذ اتفاقية مينسك شرط أساسي لحل الصراع دون عنف.

وأكد المفاوض الأوكراني، أندريه يرماك أن المحادثات لم تحقق تقدما بشأن القضايا المتنازع عليها، لكنه قال إنه كان هناك وقف كامل لإطلاق النار لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، والذي وصفه بأنه "نتيجة قوية للغاية".

ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في أوكرانيا على طول الحدود الروسية لما يقرب من ثماني سنوات منذ بدء الصراع في عام .2014