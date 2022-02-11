الأمير ويليام زار الإمارات في رحلة تركز على المناخ

10 فبراير , 2022 الأمير ويليام زار الإمارات زار الأمير وليام الخميس منتزه «قرم الجبيل» في العاصمة الإماراتية أبوظبي في بداية زيارة يقوم بها للإمارات ستركز على المناخ. وسيطلع دوق كامبريدج أيضاً على الجهود لمكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية ويتوجه أيضاً إلى معرض إكسبو المقام في دبي خلال أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة الخليجية. وكتب دوق كامبريدج في تغريدة الأربعاء «أشعر بالحماس للوصول إلى دبي». وسيروج الأمير أيضاً لجائزة «ايرث شوت» البيئية أيضاً خلال زيارته.

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