10 فبراير , 2022 الأمير تشارلز (أ ف ب) قال مكتب الأمير البريطاني تشارلز اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 للمرة الثانية التي يصاب فيها وريث العرش بالمرض. ومقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس، أنّه ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن في العزل الذاتي، مشيراً إلى أنه ألغى ارتباطاته المحددة لليوم الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية... إصابة الأمير تشارلز بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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