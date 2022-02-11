جونسون: الأزمة الأوكرانية في أخطر لحظاتها

اوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس أن الأزمة الأوكرانية في أخطر لحظاتها، وإن من المهم تفهم الأمور الأيام القليلة القادمة بشكل صحيح، إذ أن معلومات المخابرات حول تحرك القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لا تزال غير مبشرة.

وفي مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل، قال: «بصراحة لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار (من قبل موسكو) حتى الآن».

وأضاف: «ربما تكون هذه اللحظة هي الأخطر، ومن الممكن القول إنه في غضون أيام قليلة قادمة، وفي خضم أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود، ينبغي علينا أن نتفهم الوضع بدقة. وأعتقد أن الجمع بين العقوبات والحسم العسكري بالإضافة إلى الدبلوماسية هو الشيء الصحيح».