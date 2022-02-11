تويتر تعلن تحقيق إيرادات إعلانات أقل من المتوقع

أعلنت تويتر اليوم الخميس تحقيق إيرادات إعلانات فصلية ونمو مستخدمين أقل من المتوقع وتنبأت بإيرادات أقل من المستويات المستهدفة في وول ستريت فيما يشير إلى أن خطة التطوير التي نُفذت لم تؤت ثمارها بعد على موقع التواصل الاجتماعي.

لكن تويتر قالت إنها حققت تقدماً مهماً صوب تحقيق هدفها بالوصول إلى 315 مليون مستخدم وإيرادات سنوية 7.5 مليار دولار بحلول نهاية 2023، وأضافت أن نمو المستخدمين سيتسارع في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم هذا العام.

وأعلنت تويتر عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهمها بقيمة أربعة مليارات دولار إضافة إلى برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار كانت قد أعلنته في 2020.

وارتفع سهم الشركة بنسبة سبعة بالمئة قبل بدء التعاملات.