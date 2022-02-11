تويتر تعلن تحقيق إيرادات إعلانات أقل من المتوقع

10 فبراير , 2022
تويتر
أعلنت تويتر اليوم الخميس تحقيق إيرادات إعلانات فصلية ونمو مستخدمين أقل من المتوقع وتنبأت بإيرادات أقل من المستويات المستهدفة في وول ستريت فيما يشير إلى أن خطة التطوير التي نُفذت لم تؤت ثمارها بعد على موقع التواصل الاجتماعي.
لكن تويتر قالت إنها حققت تقدماً مهماً صوب تحقيق هدفها بالوصول إلى 315 مليون مستخدم وإيرادات سنوية 7.5 مليار دولار بحلول نهاية 2023، وأضافت أن نمو المستخدمين سيتسارع في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم هذا العام.
وأعلنت تويتر عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهمها بقيمة أربعة مليارات دولار إضافة إلى برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار كانت قد أعلنته في 2020.
وارتفع سهم الشركة بنسبة سبعة بالمئة قبل بدء التعاملات.
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