مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11/2/2022، الموافق 9 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:12 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:15 مساءً
أذان المغرب 5:39 مساءً
أذان العشاء 6:57 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:19 مساءً
موعد أذان المغرب 5:42 مساءً
موعد أذان العشاء 7:01 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 5:35 مساءً
موعد أذان العشاء 6:53 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:15 مساءً
موعد أذان المغرب 5:40 مساءً
موعد أذان العشاء 6:54 مساءً
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