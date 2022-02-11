مقترح برلماني بدراسة إنشاء خطوط مترو أنفاق في صعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، لدراسة إنشاء خطوط مترو في صعيد مصر لاسيما في المحافظات المليونية، تربط المدن القديمة بالمجتمعات العمرانية الجديد، تساهم في حركة الانتقال وإعمار المدن الجديدة.

وقالت جابر في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد نقلة حضارية وغير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات، من شبكة طرق حديثة بمقاييس عالمية، وشبكة قطارات جديدة تضاهي مثيلاتها في كبرى دول العالم، تساهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين، تماشيًا مع انطلاق قطار البناء والتنمية الذي يقوده الرئيس السيسي.

وأكملت "جابر"، لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، تدخل مصر، وهي في طريقها نحو جمهوريتها الجديدة، عصر القطارات فائقة السرعة لخدمة حركة الركاب والبضائع، وفي عصر الجمهورية الجديدة سيدخل المونوريل لأول مرة مصر.

وأوضحت أن صعيد مصر في عهد الرئيس السيسي كان له النصيب الأكبر من خطط البناء والتنمية التي ينتهجها الرئيس السيسي، وحظيت محافظات الصعيد بما لم تٌحظى به طوال عقود من اهتمام رئاسي غير مسبوق، فضلًا عن استحداث مدن جديدة.

واقترحت دراسة إنشاء شبكة مترو أنفاق في صعيد مصر، تساهم هذه الشبكة في ربط المدن القديمة بالجديدة فضلًا عن إعمارها، يربط أسيوط القديمة بالجديدة، والمنيا القديمة بالجديدة وسوهاج القديمة بالجديدة.

وأشارت إلى أن دخول شبكة مترو الأنفاق في صعيد مصر، من شأنه أن يساهم في إحداث طفرة تنموية كبيرة لما تلعبه وسائل النقل من دور كبير في النمو الاقتصادي، وسيعمل على إعمار المجتمعات العمرانية الجديدة في صعيد مصر.