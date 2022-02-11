أول تعليق من "زراعة البرلمان" على قرارات مصادرة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم، لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، تعكس الإرادة الحقيقة للقضاء علي التعديات وغلق ذلك الملف نهائيًا.

وأكد ملك في تصريحات خاص لـ"الخليج 365"، أن لجنة الزراعة تؤيد تلك القرارات حفاظًا على الرقعة الزراعية، ولكن يجب في الوقت ذاته أن يكون هناك فهم لتلك القرارات من قبل من ينفذها حتى لا يتأثر بعض المواطنين الذي لا ينطبق عليهم تلك القرارات.

وأشار إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات يضع حدًا للتعامل مع تلك المشكلة المزمنة ويعكس حرص الدولة على إنفاذ القانون واستعادة هيبتها في التعامل مع ذلك الملف الحيوي، قائلًا: "تلك القرارات انعكاس للإرادة السياسية للقيادة السياسية في وقف التعدي الجائر علي الأرض الزراعية".

كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلّف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.