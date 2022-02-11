الحبس والغرامة عقوبة الاستيلاء على الغاز الطبيعى.. تشريع أمام مجلس النواب

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويأتى التعديل التشريعي دعما لقطاع البترول حتى يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء، ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وجاءت المادة 10 مكررا (أ) من مشروع القانون لتقضي بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.