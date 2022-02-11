شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مروعة عن اندلاع حريق هائل في مخزن للمشتقات النفطية بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، اندلع حريق هائل في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس داخل مستودع لتخزين وقود السوق السوداء.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن حريقا هائلا، نشب في مستودع لتخزين المشتقات النفطية، بشارع خولان جنوب العاصمة.

وأضافت أن الحريق تسبب في حدوث أضرار مادية كبيرة في الممتلكات القريبة.

كما أعقبه انفجارات عنيفة هزت أحياء شراع خولان يعتقد أنها ناتجة عن انفجارات في إسطوانات الغاز.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال السنوات الماضية إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم تحت خط الفقر، وأزمة وقود طاحنة.