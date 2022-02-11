شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزية الفلسطينية» تستقبل مترشحي الانتخابات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية أمس الخميس: إن مكاتبها في جميع محافظات الضفة الغربية ستواصل استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وبينت اللجنة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، أن مكاتبها ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات الترشح اليوم الجمعة وغدا السبت، كالمعتاد من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، لتمكين المواطنين من تقديم طلبات الترشح في جميع أيام المدة القانونية للترشح التي تنتهي مساء الخميس المقبل 17/2/2022.

من جانب آخر، عقدت مكاتب لجنة الانتخابات في محافظات نابلس ورام الله وأريحا، عددا من لقاءات التوعية والتثقيف في اليومين الأخيرين خصصت لنقاش تفاصيل مرحلة الترشح، بمشاركة عشرات المواطنين وممثلي أحزاب ومؤسسات نسوية وأهلية.

وجرى خلال اللقاءات نقاش وتوضيح إجراءات وتفاصيل وشروط الترشح، وخاصة ما يتعلق بشروط تشكيل القوائم الانتخابية وكوتة المرأة، ووثيقة براءة الذمة، إلى جانب توزيع مجموعة من المطبوعات التوعوية والإجابة على أسئلة المشاركين.

يشار إلى أن مكاتب اللجنة في جميع محافظات الضفة الغربية ستعقد وحتى نهاية مرحلة الترشح يوم الخميس المقبل، سلسلة من ورش العمل واللقاءات التوعوية في جميع المناطق، وبإمكان المواطنين المهتمين معرفة أوقات وأماكن عقدها من خلال التواصل مع هذه المكاتب.