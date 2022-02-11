شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يضرب «الإرهاب الحوثي» بقوة في مأرب وحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة، ضرباته وبقوة على الأهداف العسكرية المشروعة لمختطفي شرعية اليمن في مأرب وحجة، معلنا أمس الخميس، عن تنفيذه 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في المحافظتين، لافتا إلى أنه دمر 12 آلية عسكرية، وإلى جانب تكبد الإرهابيين خسائر بشرية واسعة بصفوفهم.

من جانبها، أسقطت ألوية العمالقة الجنوبية، الخميس، طائرة مُسيِّرة حوثية في سماء مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات التابعة لألوية العمالقة الجنوبية رصدت طائرة مسيرة حوثية تُحلِّق في سماء مديرية حريب، وأضافت المصادر أن الدفاعات تعاملت مع الطائرة المسيرة بالسلاح المناسب، وأسقطتها على الفور.

ووسط الغطاء الجوي الذي توفره مقاتلات التحالف، تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بنيران الجيش اليمني في محافظات مأرب والجوف وحجة.

تمركز الميليشيا

وشن الجيش اليمني هجوما عنيفا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكنت خلاله من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر، وأوقعت في صفوفهم خسائر بشرية كبيرة.

وفي جبهة ملعاء، قصفت مدفعية الجيش، مواقع الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف أذرع إيران. كما واصل الجيش اليمني تقدمه في مدينة حرض شمال محافظة حجة جنوب غرب البلاد، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر ميداني تأكيده أن: القوات اليمنية أحرزت، الأربعاء، تقدمات جديدة شرق مدينة حرض، موضحا أنها تقدمات في سلسلة جبال «الهيجة» عقب هجوم شنته على مواقع تمركز الميليشيات.

ولفت إلى أن الجيش أمن معسكر «المحصام»، مشيرا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع تعزيزات الميليشيا الحوثية في المدينة ذاتها.

وفي محافظة الجوف، شنت قوات الجيش هجوما على مواقع الميليشيا الإيرانية في جبل «الأقشع»، شرق مدينة الحزم، وكبدتها عشرات الخسائر في الأرواح وتدمير آليات عسكرية.

الحوثي «إرهابي»

وفي السياق، ينظر البيت الأبيض في إمكانية إعادة ميليشيا الحوثي إلى قوائم الإرهاب، بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفعها في فبراير 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن إدارة بايدن لن تتوانى عن استخدام العقوبات والتصنيفات ضد قادة الحوثيين، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لن تتأخر في فرض عقوبات على الكيانات المتورطة في هجمات عسكرية ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

على جانب آخر، شنت ميليشيا الحوثي، حملة مداهمات واختطاف في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وسط البلاد، أحرقت خلالها منزلا لأحد المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية شنت حملة مداهمات طالت منطقة الشرم بمديرية عتمة مسقط رأس قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة، وذكرت أن الميليشيات قامت خلال عملية المداهمة باختطاف العديد من المواطنين، وإحراق منزل المواطن نبيل محسن معوضة بعد نهبه.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية شن حملات المداهمات والاختطافات لعشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.