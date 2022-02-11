شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال وسفير المملكة يبحثان تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، في مكتبه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد.

وجرى خلال اللقاء أمس الأول استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وفقا لـ«واس».

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الصومالية أن انتحاريا فجر نفسه عند تقاطع عيل غابتا في العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح آدم حسن، في تصريح صحفي أمس: إن التفجير الانتحاري أسفر عن وقوع عدة إصابات بين المدنيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وعملت تحقيقا لمعرفة ملابسات التفجير الإرهابي.

من جهة أخرى، قُتِل ثلاثة أشخاص، فيما أصيب عشرة آخرون بجروح، ليل الأربعاء في تفجير لغم وسط مدينة بوصاصو المركز التجاري لمحافظة بونتلاند وسط الصومال.

وأوضح مصدر بالشرطة الصومالية في تصريح لوسائل إعلام، أن التفجير نتج عن لغم أرضي مزروع داخل مقهى شعبي يرتاده مدنيون وجنود حكوميون وسط مدينة بوصاصو، مؤكداً أن التفجير تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.