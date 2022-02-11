شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يرفض وصف اعتقالات معارضين بـ«السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرجت تجمعات في العاصمة الخرطوم أمس الخميس، سبقها إلقاء السلطات السودانية القبض على وزير سابق وأعضاء لجنة إزالة تمكين نظام البشير، لوجود أوامر قبض لبلاغات بمواجهتهم بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني. وشملت الاعتقالات، خالد عمر، مقرر اللجنة والوزير السابق، ووجدي صالح، وقيدت ضدهما بلاغا بخيانة الأمانة. وقال مستشار الجيش، العميد الطاهر أبو هاجة: إن ما تم في هو أمر قبض وفقا لبلاغات، وليس اعتقالا.

واستغرب محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكدا الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.