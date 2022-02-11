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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورا.. هل دقت طبول الحرب

الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365

حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي".



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.