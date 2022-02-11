شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطوات الحصول على رخصة لمزاولة مهنة "السايس" وتجديدها وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 150 لسنة 2020، حول تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، اشتراطات محددة لمنح الراغبون في مزاولة هذه المهنة التراخيص اللازمة، التي تمكنهم من ممارسة مهنة "السايس"، حيث وضع القانون شرط التقدم بطلب لاستخراج الرخصة، وعند الموافقة على هذا الطلب تتمكن من العمل.

وبموجب قانون انتظار المركبات فهناك عدة خطوات للحصول على رخصة "السايس":

1- التقدم بطلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها،وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التأكد من عدم تناول المخدرات بموجب شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة كشرط لاستلام الرخصة.

3- تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

4- يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

5- حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.