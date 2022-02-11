شكرا لقرائتكم خبر عن «لبنان» إلى المجهول.. ماذا قال «ميقاتي» بعد إقرار الموازنة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، مساء أمس الخميس، أن لبنان لم يعد قادرًا على توفير الكهرباء والاتصالات مجانًا، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف ميقاتي، في تصريح عقب اجتماع لمجلس الوزراء أقر خلالها الموازنة :”لم نعد نستطيع أن نعطي الكهرباء ببلاش أو اتصالات ببلاش لأنه ما بقى في مصاري”.

وتابع قائلا: “إذا قال المواطن أموالي في المصارف، سنقول له معك حق، بس بدنا نتحمل بعضنا”.

وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة الكهرباء سيكون من أولوياتها إنشاء هيئة تنظيمية لوزارة الطاقة.

وأكد رئيس حكومة لبنان أن بلاده لديها الرفاهية بل يجب التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل أن فتح موضوع التمويل الخارجي.