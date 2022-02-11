شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح استرازينيكا هل هو آمن على الأطفال؟ مسؤولة في الشركة توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت إيسكرا ريك، رئيسة اللقاحات والعلاجات المناعية في شركة أسترازينيكا، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة آمن على الأطفال، وكذلك يمكنه التصدي لمتحور أوميكرون المنتشر حاليا.
وقالت :”إن البيانات التي نملكها أكدت سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال”، مؤكدة استمرار جمع المزيد من البيانات، وحاليا يتم مناقشة اللوائح التنظيمية ومن خلال الأبحاث، بشأن كيفية توفير اللقاح للأطفال”.
وأضافت في على تساؤل بشأن موعد انتهاء الجائحة، “أنه من غير الممكن التنبؤ بمثل هذا الأمر، لكنها شددت على أنه من الضروري توفير اللقاح “لأكبر عدد من الأشخاص”.
وشددت، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، ريك على أهمية توفير اللقاح لأولئك الذين لا يملكون القدرة للوصول إليه، حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاح استرازينيكا هل هو آمن على الأطفال؟ مسؤولة في الشركة توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.