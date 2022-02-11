شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح استرازينيكا هل هو آمن على الأطفال؟ مسؤولة في الشركة توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت إيسكرا ريك، رئيسة اللقاحات والعلاجات المناعية في شركة أسترازينيكا، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة آمن على الأطفال، وكذلك يمكنه التصدي لمتحور أوميكرون المنتشر حاليا.

وقالت :”إن البيانات التي نملكها أكدت سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال”، مؤكدة استمرار جمع المزيد من البيانات، وحاليا يتم مناقشة اللوائح التنظيمية ومن خلال الأبحاث، بشأن كيفية توفير اللقاح للأطفال”.

وأضافت في على تساؤل بشأن موعد انتهاء الجائحة، “أنه من غير الممكن التنبؤ بمثل هذا الأمر، لكنها شددت على أنه من الضروري توفير اللقاح “لأكبر عدد من الأشخاص”.

وشددت، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، ريك على أهمية توفير اللقاح لأولئك الذين لا يملكون القدرة للوصول إليه، حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.