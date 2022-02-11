شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تترقب.. ماذا سيحدث في مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تدرس وزارة الداخلية الكويتية، فتح الزيارات العائلية والسياحية في مارس المقبل بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام.

وبحسب ما كشفته القبس الكويتية عن مصادر أمنية، فإن قطاع شؤون الإقامة في «الداخلية» ينتظر تقريراً من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحي الخاص بوباء «كورونا».

يأتي هذا من أجل اتخاذ القرار، خاصة في ظل انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة في الفترة الأخيرة.

وأضافت أنه رغم قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة.

كما أن قرار مجلس الوزراء جرى تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.

وأوضحت المصادر أن فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات.

يأتي هذا في ظل قدوم عشرات الوافدين يومياً لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست للاستفسار عن موعد فتح الزيارات العائلية والسياحية.