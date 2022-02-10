شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت ينعى «العجيري» بكلمات مؤثرة: «مصاب جلل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تعزية إلى أسرة الدكتور الراحل صالح محمد العجيري عالم الفلك الشهير- رحمه الله-، حيث قدم التعازي لأسرته ونعاه بكلمات مؤثرة.

ونشرت صحيفة الراى الكويتية، نص برقية التعازي، والتي جاء نصها كالتالي:

“الأخوة الأفاضل أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور صالح محمد العجيري”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى العالم الدكتور صالح محمد العجيري.

وإذ نعرب للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل لنستذكر بالتقدير مناقب العالم الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في المجال التربوي والرياضيات وعلم الفلك والأهلة حيث نهل من علمه الوافي العديد من رجالات الكويت إذ كان رحمه الله قامة علمية شامخة يشار إليها بالبنان على الصعيدين المحلي والخارجي وتجسد ذلك بالاحتفاء به وتكريمه مراراً وحصوله على العديد من الجوائز عرفاناً بعطائه الكبير.

ومن إسهاماته البارزة إصداره (تقويم العجيري) بشكل متواصل على مدى عشرات السنين والذي كان معتمداً وموثوقاً من قبل مختلف الجهات، مؤكدين أن هذه الإسهامات النيرة ستكون نبراساً ملهماً للأجيال وستظل خالدة في وجدان الجميع.

سائلين المولى تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه ويجعله في ميزان حسناته وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.