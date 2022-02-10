شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مخزن غاز وبترول للسوق السوداء في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وسائل إعلام إنه وقع انفجار في مخزن غاز وبترول للسوق السوداء في صنعاء.

يذكر أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،كان قد أعلن قبل ساعات عن تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بعد انطلاق العمليات فجر اليوم بمحافظه صعدة.

وأضاف أن ألوية اليمن السعيد تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزاره الدفاع اليمنية.

كما حذر المدنيين من التواجد في أماكن محل استهداف مليشيا الحوثي.