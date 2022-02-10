شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تظاهرات وإغلاق 3 أيام.. تطور جديد في حظر الهند ارتداء أزياء دينية على طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حالة من الغضب لا زالت تسيطر على الطالبات المسلمات في الهند، بعد قرار السلطات بحظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، وما تبع هذا القرار من طرد طالبات محجبات من الجامعة ومنع دخولهم المدارس.

وقدّم الطلاب التماسًا إلى القضاء لإلغاء هذا القرار “العنصري”، حيث قضت محكمة ولاية كارناتاكا جنوب الهند بعدم ارتداء الطلاب أي أزياء دينية حتى تصدر حكمها في التماسات إلغاء حظر ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس.

وتنظر المحكمة في الالتماسات التي قدمها الطلاب للطعن في حظر الحجاب الذي نفذته بعض المدارس في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء “برس ترست” الهندية عن كبير القضاة ريتو راج أواستي قوله: “سنقوم بإصدار أمر، حتى يتم حل الأمر يجب ألا يصر أي طالب على ارتداء الزي الديني”.

وأمرت المحكمة الدولة بإعادة فتح المدارس والكليات التي أغلقها رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أيام مع تصاعد الاحتجاجات على الحظر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتصدرت القضية عناوين الصحف الشهر الماضي عندما منعت مدرسة تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بولاية كارناتاكا الطلاب الذين يرتدون الحجاب من دخول الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات خارج بوابة المدرسة وتبعتها المزيد من المدارس في الولاية بحظر مماثل، مما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.