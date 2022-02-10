شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تدعم إجراءات التحالف في التصدي لإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت جمهورية جيبوتي الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

وأكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، تأييدها الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.