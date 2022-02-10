رئيس حماية الأراضي الزراعية يكشف تفاصيل جديدة بشأن حملات الإزالة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة بشأن إجراءات إزالات التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.

وقال عامر لمصراوي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية "وهمية" ولم تعاد هذه "الأرض المتعدى عليها" إلى الرقعة الزراعية، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استرداد المساحات التي تم التعد عليها، وإزالة الأنقاض منها.

وتابع: "تم عرض مذكرة على وزير الزاراعة، تتضمن الأرقام السابقة، ولا يصح أن أستمر على عرض بيانات مخالفة وغير دقيقة، وتم عمل مذكرة تم رفعها إلى الوزير، والمحافظات كلها أرسلت إلى الوزارة بأن كل البيانات التي أرسلتها سابقا غير كاملة من جهات الولاية، وفي حال الدخول فيها ستضر الجميع وليس وقتها الآن".

وأشار عامر، إلى أن ذلك جاء عقب تكليفات القيادة السياسية للتصدي للتعد على رقعة الأراضي الزراعية، والتفكير خارج الصندوق، بهدف الوصول للتعد "زيرو" ثم استرداد جزء من المساحة التي تم استقطاعها، من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية.