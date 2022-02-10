قدم الآن.. وظائف جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية- رابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، فرص عمل للذكور والإناث، برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويرصد "الخليج 365" هذه الوظائف على النحو التالي:

القاهرة

تتمثل في 100 كاشير، و100 مسئول مبيعات، و5 محاسب براتب 6000 جنيه، و5 أخصائي موارد بشرية براتب 5 آلاف جنيه، و235 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و5 مدخل بيانات، و45 منسقة ميدانية، و10 مساعد مدير، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فري، و20 شيف شواية، و40 عامل نظافة، و10 مشرف أمن، و10 عامل زراعي، و70 عامل سنجر واوفر واورليه، و10 عامل فرش، و12 عامل تعبئة ومكواة.

الجيزة

مطلوب 300 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه، و200 عامل إنتاج، و 20 عامل جودة، و30 عاملة قص، و17 فني ميكانيكا، و5 فني كهرباء، و5 نجار.

القليوبية

وفرّت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، مجموعة من فرص العمل شملت: 150 عاملا خياطة، و 150 عاملا مكواة وتعبئة، و150 عاملا تدريب على أعمال الخياطة، و 8 محاسب تكاليف، و 5 أمين مخزن، و 5 أخصائي خدمات مالية، و5 أخصائي نظم محاسبة، و5 مندوب تسهيلات، و5 صانعة مجوهرات، و4 عمال إنتاج.

رابط التقديم

يتم التقديم على الموقع الإلكتروني: www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل".

وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

تأتي هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث أن نشرة التوظيف التي تعلنها الوزارة كل شهر تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.