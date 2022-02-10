بعد مصرع 3 عمال سقطوا في بئر صرف صحي.. أول تعليق لشركة مياه الفيوم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

علقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الخميس، على واقعة وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.

وقالت الشركة في أول ىيق لها إنه أثناء عمل العمال التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز أثناء قيامهم بفتح المطبق الموجود أمام محكمة الفيوم ما أدى إلى وفاتهم.

وذكر المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أنه جرى توجيه فرق الغواصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال العمال من داخل مطبق الصرف الصحي.