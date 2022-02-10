لهذا السبب زرع "مشعوذ" باكستاني مسماراً في رأس امرأة حامل

محمد اسماعيل - القاهرة - دوتشيه فيله

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية الأربعاء (التاسع من شباط/فبراير 2022).

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة لوكالة فرانس برس أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها. وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً".

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة لكنه لم يصل إلى الدماغ. وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان التي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها. إلا أن مدارس فقهية إسلامية عدة لا تؤيد هذه الطرق "العلاجية" التي يُعتقد أنها مستوحاة من الطقوس الصوفية.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي. وتسعى الشرطة الباكستانية راهناً إلى استجواب المرأة. وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان لوكالة فرانس برس "سنقبض على المشعوذ قريبا".