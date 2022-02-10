شركة تويتر تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزامها إعادة شراء كمية من أسهمها المتداولة في البورصة بقيمة 4 مليارات دولار مع زيادة إيراداتها ربع السنوية بشدة.

وذكرت الشركة اليوم الخميس أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 22% إلى 57ر1 مليار دولار وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وأشارت بلومبرج إلى أن النتائج ربع السنوية لشركة تويتر تشير إلى أنها نجحت في التعامل مع قواعد الخصوصية الجديدة التي فرضتها شركة الإلكترونيات العملاقة آبل بصورة أفضل مما فعلت منصات التواصل الاجتماعي المنافسة.

وقالت تويتر في بيان اليوم إنها تتوقع تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 27ر1 مليار دولار في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 26ر1 مليار دولار.

وأضافت تويتر خلال الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 ملايين مستخدم جديد ليصل إجمالي عدد المستخدمين النشيطين يوميا إلى 217 مليون مستخدم بزيادة نسبتها 13% عن الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه تتوقع تويتر نمو إيراداتها خلال العام الحالي ككل بما بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضي بدون حساب عائد بيع منصة الإعلان موباب. في المقابل يتوقع المحللون نمو الإيرادات بنسبة 20% خلال العام الحالي.