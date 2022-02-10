في تونس.. إلغاء حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات التونسية، عن تعديل جذري في إجراءات مواجهة جائحة كورونا، تمثلت بإلغاء منع التجول في البلاد من اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.

كما تقرر مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد إضافة إلى دعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

وأقرت السلطات التونسية أيضا تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية وتشديد مراقبة جواز التلقيح.

وأكدت أنه ستتم مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

كما تقرر ابتداء من يوم الثلاثاء 15 فبراير ،إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

وتقرر أيضا إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

ودعت إلى إجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 0 سنوات للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (07) أيام.