شكرا لقرائتكم خبر جثث الانقلابيين ملقاة على امتداد جبهة حرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير عام شرطة محافظة حجة، العميد أمين الحجوري، أن طيران التحالف العربي، يواصل شن غاراته على جميع الإمدادات القادمة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حرض، وأن جثث مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية، متناثرة في الشعاب والوديان على امتداد الجبهات القتالية بمدينة حرض.

وقال الحجوري في منشور على الفيس بوك «إن المعارك على أشدها ضد ميليشيات الحوثي»، مؤكدا أن أبطال الجيش في جاهزية عالية، ويبشرون جميع اليمنيين بالمفاجأة القادمة.

وفي السياق كشف مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني أحكمت الحصار على عناصر ميليشيات الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة، بعد أن أمنت سلسلة جبال الهيجة شرق حرض، كانت الميليشيات تحاول عبرها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي.

في غضون ذلك فرضت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة سيطرتها على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض، التي يتحصن بها المئات من عناصر الميليشيات، ونفذت عمليات تمشيط واقتحام، إذ لم يعد أمام هذه العناصر سوى الاستسلام أو القتال حتى الموت.

وأكدت المصادر الرسمية أن قوات الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، حققت تقدما جديدا شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

في السياق قصفت مدفعية الجيش مواقع الحوثيين في جبهة ملعاء جنوب مأرب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما شنت قوات الجيش هجوما على مواقع الحوثيين في جبل الأقشع شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة للمسلحين الحوثيين لاستعادة مواقع خسروها سابقا في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

وصدت وحدات عسكرية، من اللواء الثالث عاصفة هجوما على مواقعها في جبهة الملاحيط.

وقال مصدر عسكري، «إن المسلحين الحوثيين حاولوا استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة «المدافن» بجبهة الملاحيط بمحور صعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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