شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي للغرب: لماذا لم تقلقوا على النهب والاغتيالات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تساءل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس عن سبب «قلق» الغرب إبان إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء، في انتقاد مبطن لما جاء في بيان دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد في لقائه بالقصر الرئاسي وزير الخارجية عثمان الجرندي «بعض العواصم والمنظمات أبدت أو ساورها القلق على حل المجلس الأعلى للقضاء وأتساءل لماذا لم يساورها نفس القلق عندما تم العبث بالملايين والمليارات التي ذهبت سدى».

وأضاف في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «نحن يساورنا القلق من قلقهم لأننا دولة ذات سيادة نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر مما يعرفونها وصادقنا عليها وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة».

وأصدر سفراء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لدى تونس بيانا مشتركا، أعلنوا فيه عن «قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه (الرئيس سعيد) من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد».

وأضاف البيان «قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية».

وتساءل قيس سعيد في لقائه وزير الخارجية «لماذا يقلقون؟ تونس ليست ضيعة أو بستانا، يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام لماذا لم يقلقوا على هذه القضايا؟».