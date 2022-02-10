4 إصابات جراء تفجير انتحاري بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجر انتحاري نفسه صباح أمس عند تقاطع بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن وقوع 4 إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح آدم حسن القول إن انتحاريا فجر نفسه عند تقاطع «عيل غابتا» في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وهرعت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات التفجير.



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