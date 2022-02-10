شكرا لقرائتكم خبر الاعتداء الحوثي يثير غضبا عالميا.. والتحالف يتوعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الاعتداء الحوثي الغاشم بطائرة مفخخة على مطار أبها الدولي أمس غضبا عالميا، وتسبب في حالة استنكار وإدانة واسعة على الصعيد العربي والدولي، فيما توعد التحالف العربي لدعم الشرعية بالرد القوي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت أمس من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وأوضح أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض شظايا الطائرة المسيرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار وخلفت 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات.

وشدد على أن هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيات العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما أدانت مصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت وعدد من الدول والمنظمات العربية والخليجية والدولية الاعتداء الحوثي، أكد البرلمان العربي أن استهداف مطار أبها الدولي يهدد حياة مئات المسافرين بالخطر، ووصف العمل بـ»الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة».

وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددا تأكيد وقوفه إلى جانب المملكة ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا.

تضامن

«نعلن تضامننا الكامل مع المملكة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

الخارجية المصرية

جبان

«ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، ونساند المملكة بشكل مطلق».

هيتم أبوالفول ـ ناطق الخارجية الأردنية

المصابون في المحاولة العدائية:

