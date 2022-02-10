الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال.. والبرلمان يختار باشاغا لخلافته

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وبحسب صحيفة المرصد الليبية، نشر المصور الخاص للدبيبة مقطع لسيارات مسلحة ومدرعة تجوب وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب التقارير عن تعرض سيارته لإطلاق نار.
وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قال «إنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب».
وشدد الدبيبة، عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.
وكان مجلس النواب صوت على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور المنتخبة في عام 2014.
ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.
وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب «إن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوتا من أصل 147 نائبا حضروا أمس».
وكان مجلس النواب في جلستة يوم الاثنين الماضي قد أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ 14 شهرا إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 ديسمبر الماضي.
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