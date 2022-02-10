السجن المشدد لـ3 دواعش في خلية الجيزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد بحق ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بـ»خلية داعش الجيزة الثانية»، وعاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، متهما بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد سبع سنوات لاثنين آخرين. وأسندت النيابة للمتهمين «تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون للإخلال بالنظام وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة».



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