شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: داعش ردت على مقتل القرشى بـ12 عملية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ردود فعل تنظيم داعش على إعلان مقتل ابى إبراهيم القرشى زعيم التنظيم، حيث أشارت إلى أنه تلاحظ استمرار العمليات الإرهابية لأفرع التنظيم المختلفة

وأوضحت الدراسة أنه منذ أن تم الإعلان عن مقتل القرشي، وعلى مدار ثلاثة أيام، تمكن تنظيم "داعش" من تنفيذ 12 عملية إرهابية شملت بعض أفرع التنظيم داخل عدد من دول الإقليم، حيث أعلن التنظيم عن تنفيذ 5 عمليات إرهابية عبر فرعه في غرب أفريقيا شملت دولتى نيجيريا والنيجر، بالإضافة إلى ثلاث عمليات إرهابية نفذها التنظيم عبر فرعه في وسط أفريقيا شملت دولتى الكونغو وموزمبيق، وعمليتين إرهابيتين نفذهما التنظيم في أفغانستان- عبر فرعه "تنظيم خراسان"- إلى جانب عملية إرهابية في العراق، وأخرى في سوريا ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي كان لافتاً أنها أعلنت أنها قدمت معلومات استخباراتية ساهمت في تنفيذ عملية تصفية القرشي على نحو دفع الرئيس جو بايدن إلى الثناء على التعاون بين الطرفين، حيث أسفرت مجمل تلك العمليات الإرهابية التي وقعت بالدول السبع عن مقتل وإصابة ما يقرب من 57 شخصاً.

كانت شبكة سى إن إن الأمريكية قد علقت على العملية العسكرية الأمريكية التى أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القريشى فى إدلب بشمال غرب سوريا، وقالت إنها كانت أبرز عملية لمكافحة الإرهاب فى عهد بايدن، مضيفة أن المسئولين فى إدارته عازمين على استخدامها لتقديم الرئيس فى صورة حاسمة.