شكرا لقرائتكم خبر عن جروح وكدمات.. ميليشيا الحوثي تعتدي بوحشية على رجل أعمال يمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعتدت مجاميع حوثية مسلحة على رجل الأعمال أحمد عبدالله الكبوس وأولاده بعد اقتحام منزله في صنعاء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لرجل الأعمال الكبوس، وثقوا من خلالها تعرضه لضرب وحشي واعتداء تسبب في جروح قطعية في الرأس وكدمات. وندد رواد مواقع التواصل بعنف وفاشية ونازية الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وممارساتها في اليمن، واستهدفها لكل شرائح المجتمع اليمني.

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