شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع انتشار الرذائل.. إتلاف 4 ملايين زجاجة من البيرة في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قامت الشرطة في ولاية كانو شمال نيجيريا بإتلاف أكثر من 3.8 مليون زجاجة من البيرة “الجعة”، عملا بالتشريعات التي تحظر إنتاج وتداول وتعاطي المشروبات الكحولية.

ونقلت صحيفة “بانش” المحلية عن قائد مجلس الحسبة الشيخ هارون بن سينا قوله، إن “الزجاجات صودرت وتم إتلافها أمس الأربعاء في قرية تودون كاليبافا”.

وأضاف أن “بيع واستهلاك وتخزين المشروبات الكحولية ممنوع في البلاد”؛ مشيرا إلى أن “حكومة الولاية وافقت على إتلاف المواد المسكرة”.

بدوره، قال عبد الله غاندوجي والي كانو، إن “ولايته من أكثر الولايات سلمية وأمان بفضل جهود السلطات في مكافحة تعاطي المخدرات وارتكاب الرذائل الأخرى”.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لوان إبراهيم فاج، إن “السلطات صادرت الجعة من الشاحنات التي حاولت المرور من ولايات نيجيريا الجنوبية”، مشيرا إلى أن “الجعة دمرت في البداية بالجرافات ثم أضرمت فيها النيران”.