شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بمحافظة صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بعد انطلاق العمليات فجر اليوم بمحافظه صعدة. وأضاف أن الوية اليمن السعيد تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزاره الدفاع اليمنية.

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