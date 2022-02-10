شكرا لقرائتكم خبر عن بيان شديد اللهجة من أمريكا ردًا على استهداف مطار أبها: سنحاسبهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان البيت الأبيض، بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها بعد استهدافه بمسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي.

وأضاف في بيان له مساء اليوم الخميس، :” الحوثيون أعلنوا المسؤولية عن هجوم مطار أبها وسنعمل مع السعودية لمحاسبتهم”.

وتابع :” ملتزمون بدعم المملكة في الدفاع عن أرضها وشعبها”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم الخميس، من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (١٢) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة على النحو التالي :

– إصابتان لمواطنين سعوديين .

– إصابة (٤) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية.

– إصابة (٣) مقيمين من الجنسية النيبالية.

– إصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية.

– إصابة لمقيم من الجنسية السيريلانكية .

– إصابة لمقيم من الجنسية الهندية.

كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات .

وأضاف العميد المالكي أن هذه المحاوله العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي و المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب ، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الانساني.

وأكد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللااخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران ستتخذ وتنفذ الاجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد و تحييد مصادر التهديد و بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.