شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من الداخلية اللبنانية لمنع مؤتمرات معادية للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتراما لما تم الاتفاق عليه وفق ما جاء في المبادرة الكويتية، تحرّكت وزارة الداخلية اللبنانية لمنع إقامة مؤتمرين معاديينِ لدولة البحرين الشقيقة في أحد الفنادق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد اعتبرت الداخلية اللبنانية أن من شأن هذين النشاطين أن يعرقلا الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي.

يأتي هذا عقب المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة.

وأفاد بيان صدر عن مكتب وزير الداخلية بسام مولوي أنه على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 الجاري الأول بعنوان «حق السياسي في ثورة البحرين» والثاني بعنوان «البحرين ظلمٌ وظلامة» في فندق الساحة – طريق المطار، فإن من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي.

وجاء في البيان : ” في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام”.

وطلب إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.