شكرا لقرائتكم خبر عن حيل صهيونية.. هذا ما يفعله اليهود لأجل الدخول إلى المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف بعض اليهود المتطرفين عن أنهم يرتدون ملابس مسلمين ليستطيعوا من الدخول والمكوث في المسجد الأقصى.

فبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967، ظل الوضع دقيق إذ يمكن لغير المسلمين زيارة الحرم الشريف ولكن لا يمكنهم الصلاة فيه، أو المكوث الطويل فيه.

ونقلت “بي بي سي” عن اليهودي رافائيل موريس الذي يقود مجموعة تسمى “العودة إلى الجبل” ، والتي تدعو إلى الصلاة في “جبل الهيكل”، كما يطلق عليه اليهود. أنه يرتدي ملابس المسلمين، من أجل التحايل للدخول إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أنه يلبس جلبابا أبيض، ويضع طاقية بيضاء، ويمسك في يده مسبحة، ثم يأخذ المصلية الخاصة بالمسلمين، وذلك من أجل الدخول للمسجد والمكوث فيه أكبر وقت ممكن.

ونوه موريس، أنه في وقت الصلاة يتحايل أيضا بوضع السجادة والإيحاء أنه يصلي مع المسلمين.