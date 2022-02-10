شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلغي حظر التجوال الليلي وتمدد منع التظاهرات لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التونسية رفع حظر التجوال الليلي في كامل أنحاء البلاد المعلن منذ 13 يناير الماضي والتمديد في حظر التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع، في آخر تحديث اليوم الخميس لإجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا

وفي المقابل أعفت السلطات الوافدين على البلاد الذين تفوق أعمارهم 18 عاما واستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا من اجبارية إبراز التحاليل المخبرية.

ويتعين على من تجاوزوا ست سنوات ولم يستكملوا التطعيم إبراز شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري.