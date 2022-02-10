موقف أمريكي من قصف الحوثي لمطار أبها

وقال البيت الأبيض إن واشنطن ستعمل مع شركائها السعوديين والدوليين لمحاسبة الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأفاد بأنه كما أكد الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات.



وشدد بايدن على أن أمريكا ستدعم أصدقائها في المنطقة.

وأكد التحالف العربي أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.