1.2 مليار دولار يحتاجها النازحون في نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة في بيان «إنها بحاجة لـ 1.1 مليار دولار لمواجهة أزمة إنسانية وأزمة حماية مقلقة في ثلاث ولايات بشمال شرق نيجيريا».

وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 8.4 ملايين شخص سيحتاجون المساعدة خلال العام الجاري، بسبب نزاع مستمر أسفر عن نزوح 2.2 مليون شخص، أغلبهم من النساء والفتيات، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال ماتياس شمال، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية «لا يزال الأثر العميق للصراع في شمال شرق نيجيريا محسوسا بصورة مؤلمة بالنسبة للعديد من النساء والرجال والصبية والفتيات».

وتكافح البلاد منذ أكثر من عقد في مواجهة مسلحين إسلامويين في الأجزاء الشمالية منها، ضاعفته نزاعات وقعت خلال السنوات القليلة الماضية بين رعاة الماشية والمزارعين.