شكرا لقرائتكم خبر زعيم المعارضة في تركيا يرفض دفع فاتورة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن زعيم المعارضة في تركيا أنه يعتزم عدم سداد فواتير الكهرباء الخاصة به، حتى تقوم الحكومة بإلغاء زيادة الأسعار، إلا أنه لم يطالب المواطنين باتباعه في هذا الأمر.

وفي مقطع فيديو تم نشره عبر موقع تويتر، قال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن أزمة ارتفاع الفواتير سببها الخصخصة التي قال إن «حفنة من الأصدقاء» هي التي استفادت منها.

وحث الرئيس رجب طيب إردوغان على التراجع عن رفع الأسعار، وخفض الضرائب على استهلاك الكهرباء، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

ودعا كليجدار أوغلو المواطنين إلى إرسال صور لفواتير الكهرباء إلى الرئيس عبر موقع تويتر، رغم أنه قال، موجها الحديث لإردوغان «لا يوجد ما نتوقعه منك»، وأضاف «فقط أوقف هذا النزيف. والباقي، سنحله بعد الانتخابات».

وبلغ التضخم في تركيا 48.69% في يناير، وهو أعلى مستوى في نحو 20 عاما، بعد رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم الطرق مع بداية هذا العام، وأثار ارتفاع الأسعار موجة من الغضب والاستياء في الشارع التركي.