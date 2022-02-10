زعيم المعارضة في تركيا يرفض دفع فاتورة الكهرباء

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وفي مقطع فيديو تم نشره عبر موقع تويتر، قال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن أزمة ارتفاع الفواتير سببها الخصخصة التي قال إن «حفنة من الأصدقاء» هي التي استفادت منها.
وحث الرئيس رجب طيب إردوغان على التراجع عن رفع الأسعار، وخفض الضرائب على استهلاك الكهرباء، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ودعا كليجدار أوغلو المواطنين إلى إرسال صور لفواتير الكهرباء إلى الرئيس عبر موقع تويتر، رغم أنه قال، موجها الحديث لإردوغان «لا يوجد ما نتوقعه منك»، وأضاف «فقط أوقف هذا النزيف. والباقي، سنحله بعد الانتخابات».
وبلغ التضخم في تركيا 48.69% في يناير، وهو أعلى مستوى في نحو 20 عاما، بعد رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم الطرق مع بداية هذا العام، وأثار ارتفاع الأسعار موجة من الغضب والاستياء في الشارع التركي.
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