شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات لهيئة الدواء فى قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينكية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية اختصاصات لهيئة الدواء المصرية في تقييم والمشاركة ومراجعة البحوث الطبية الاكلينكية ، حيث نصت المادة 9 من القانون على أن :تختص هيئة الدواء المصرية ، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥١ لسنة 2019 ، بممارسة الاختصاصات الآتية :

١-تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية .

٢-المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية .

٣-تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ .

٤-التفتيش على الجهات البحثية التى يجرى بها البحث الطبى الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة .

ويحصل لصالح هيئة الدواء المصرية مقابل خدمة نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات ، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن .