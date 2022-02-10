صور.. زراعة جنوب سيناء تسلم تراخيص التشغيل المؤقت لحظائر الماشية وعنابر الدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

بدأت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اليوم الخميس، تسليم المزارعين تراخيص التشغيل المؤقت لحظائر الماشية وعنابر الدواجن، وذلك في إطار اهتمام المديرية برئاسة الدكتور محمد شطا، بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها بجميع مدن ووديان المحافظة.

وقالت المهندسة سحر على، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، إنه جرى اليوم تسليم تراخيص تشغيل مؤقت لحظائر الماشية وعنابر الدواجن لعدد من المزارعين، وإعلامهم بإمكانية الحصول على قرض من البنوك الممولة لمشروع تحسين واستيراد سلالات متميزة ثنائية الغرض "عشار وتحت العشار"، تنفيذًا للتوصيات التي انتهى إليها اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير البنك المركزي المصري، وإفادتهم بالمستندات المطلوبة للحصول على القرض.

وأكدت مدير إدارة الإنتاج الحيواني في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه جاري متابعة العمل بمركز تجميع الألبان لضمان وصول الألبان للمواطنين خالي من الشوائب ، أو الأمراض للحفاظ على صحتهم، كما يقوم المركز بتجميع الألبان من المزارعين ومساعدتهم في عملية التسويق، إضافة إلى توفير الحلابات الآلية بأجر رمزي تيسيرًا على المزارعين.